NASA обнародовали видео, на котором вращается астероид Бенну

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Видео с астероидом Бенну
Видео с астероидом Бенну / Фото из открытых источников

3 декабря Межпланетная станция OSIRIS-REx встретилась с астероидом Бенну. Благодаря полученным снимкам, которые сделал аппарат, специалисты NASA создали видео, на котором Бенну словно вращается.

Видео появилось на Twitter-канале NASA.

OSIRIS-Rex занимается сбором образцов и данных об астероиде, которые далее передает на Землю. В частности, он должен сделать снимки астероида, составить карту и один раз коснуться его поверхности для того, чтобы собрать образцы почвы.

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С астероидом аппарат будет работать до 2021 года. После этого он отправится на нашу планету, где приземлится ориентировочно в 2023 году.

Что такое астероид Бенну?
Его относят к углеродным астероидам спектрального класса. Такие астероиды могли быть поставщиками сложных органических соединений и воды на молодую Землю. Орбиты Земли и Бенну пересекаются – вероятность столкновения с нашей планетой оценено в один к 4 тысячам.

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Теги: Техно Астероид NASA Космос
Источник: Техно
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