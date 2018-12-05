NASA обнародовали видео, на котором вращается астероид Бенну

3 декабря Межпланетная станция OSIRIS-REx встретилась с астероидом Бенну. Благодаря полученным снимкам, которые сделал аппарат, специалисты NASA создали видео, на котором Бенну словно вращается.

Видео появилось на Twitter-канале NASA.

OSIRIS-Rex занимается сбором образцов и данных об астероиде, которые далее передает на Землю. В частности, он должен сделать снимки астероида, составить карту и один раз коснуться его поверхности для того, чтобы собрать образцы почвы.

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С астероидом аппарат будет работать до 2021 года. После этого он отправится на нашу планету, где приземлится ориентировочно в 2023 году.

Hello, asteroid Bennu! Our @OSIRISREx spacecraft flew over 2 billion miles to meet you. Here, the spacecraft's camera captures a full rotation of the asteroid. OSIRIS-REx will study Bennu for almost a year & prepare to collect and return a sample to Earth. https://t.co/WG3vVeRoV1 pic.twitter.com/2itcL6qxtC — NASA (@NASA) 3 грудня 2018 р.

Что такое астероид Бенну?

Его относят к углеродным астероидам спектрального класса. Такие астероиды могли быть поставщиками сложных органических соединений и воды на молодую Землю. Орбиты Земли и Бенну пересекаются – вероятность столкновения с нашей планетой оценено в один к 4 тысячам.

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