NASA обнаружило "потерянную" экзопланету, похожую на Землю – ближайший кандидат на "новый дом"

Космическая обсерватория Kepler уже прекратила свою миссию, но результаты ее исследований астрофизики изучают до сих пор. Одним из неожиданных открытий агентства NASA стала "потерянная" в архивных данных планета, размер которой почти идентичен Земле, а находится она в обитаемой зоне своей звезды.

Примечательно, что космический телескоп обнаружил планету с кодовым именем Kepler-1649c еще несколько лет назад, но из-за ошибки компьютерного алгоритма она была отвергнута как "ложный сигнал", сообщает Ubergizmo.

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Характеристики планеты

Согласно текущим расчетам, она всего в 1,06 раза больше земли и вращается вокруг красного карлика, получая на 25% меньше звездного света по сравнению с солнечным. При этом ее орбита гораздо короче – год на ней эквивалентен 19,5 земным дням, при этом температура на поверхности вероятно совпадает со средней на нашей планете.

Этот интригующий, дальний свет дает нам еще большую надежду на то, что вторая Земля лежит среди звезд, ожидая, когда ее обнаружат. Данные, собранные такими миссиями, как Kepler, будут и впредь давать удивительные открытия, поскольку научное сообщество совершенствует свои возможности, находить перспективные планеты из года в год,

– заявил Томас Зурбухен, помощник администратора Дирекции научных миссий NASA в Вашингтоне.

Обитаемость Kepler-1649c остается под вопросом – состав ее атмосферы неизвестен, и определить его на расстоянии 300 световых лет проблематично.



Модель Kepler-1649c по сравнению с Землей на основе собранных данных

Кроме того, ученые отмечают, что из-за вспышки, свойственных красным карликам, космическое тело может подвергаться воздействию опасной радиации. Однако результаты нового исследования пригодятся для дальнейшего изучения наблюдаемой Вселенной с целью поиска потенциально пригодных для жизни миров.

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