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NASA опубликовало новую версию культового портрета Земли

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Фото Земли из аппарата Вояджер-1 / NASA

14 февраля 1990 года космический аппарат Вояджер-1 навсегда выключил свои камеры. Но за полчаса до этого он сделал свое последнее, однако культовое фото. Это фото получило название Pale Blue Dot – "бледная голубая точка".

В луче солнечного света на фотографии едва заметна крошечная тусклая точка – Земля. До сих пор это фото остается самым отдаленным портретом нашей планеты. Оно было сделано с расстояния около 6 миллиардов километров. Идею сделать фото предложил ученый и популяризатор науки Карл Саган. Он же в итоге дал ему название.

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И вот через 30 лет после публикации фотографии Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала новую версию культового портрета Земли.


Земля с расстояния более 6 миллиардов километров – "бледная голубая точка" (увеличенный фрагмент)

Снимок Pale Blue Dot является частью "семейного портрета" нашей системы, сделанного аппаратом Вояджер-1 на его пути. Такой задачи у аппарата не было, ее позже предложил Саган.

Пусть этому снимку уже несколько десятилетий, но он продолжает удивлять и поражать новые поколения.

Обновленный снимок в хорошем разрешении можно скачать на сайте NASA.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно NASA Космос
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