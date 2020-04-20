NASA опубликовало последний снимок космического телескопа Spitzer

Три месяца после того, как было объявлено о выходе космической обсерватории Spitzer "на пенсию" агентство NASA разместило на своем официальном сайте последнюю фотографию, сделанную телескопом за пять дней до завершения 16-летней миссии. На снимке изображена туманность "Калифорния", расположенная в тысячах световых лет от Земли.

Последнее фото Spitzer можно найти на официальном сайте NASA. Своими очертаниями туманность напоминает контуры одноименного американского штата, за что и получила такое название.

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Особенности туманности California

Длинный и узкий объект имеет характерный изгиб в нижней части. Красный цвет вызван наличием газа, а также ионизацией потоков излучения. К тому же фотография была сделана телескопом в инфракрасном свете. Ознакомиться со снимком в оригинальном разрешении можно на сайте проекта.



Фото туманности California сделано телескопом Spitzer

Коротко о телескопе Spitzer

Запуск Spitzer состоялся в 2003 году. За 16 лет работы он помог астрономам в изучении комет и астероидов в Солнечной системе, а также обнаружил ранее не задокументированое кольцо Сатурна. Среди главных задач телескопа было исследование процессов образования планет и звезд, эволюции галактики, а также химического и физического состава межзвездной пыли.

В 2009 году запасы жидкого гелия, которым охлаждались системы телескопа, были исчерпаны, но работа космической обсерватории продолжалась вплоть до начала 2020 года. Теперь его заменой станет новый телескоп "Джеймс Уэбб".

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