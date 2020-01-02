NASA открывает на МКС космический "отель" для роботов

Для поддержания комфортных условий жизни на Международной космической станции используется сложная система кондиционирования. Она состоит из тысяч метров труб, и порой происходят утечки со стороны открытого космоса. Для их устранения были разработаны специальные роботы, а чтобы они не занимали драгоценное место на МКС, в НАСА, разработали для них специальный космический "отель".

В декабре коммерческая миссия SpaceX доставила на МКС хранилище для критически важных роботизированных инструментов (RiTS). Внутри расположены два роботизированных локатора внешних утечек (RELL). Главная задача подобных устройств – выявлять утечки газа на станции, сообщили в NASA.

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Для чего нужен "отель" для роботов

На МКС уже расположены два блока RELL. Однако, процесс их развертывания слишком длинный и требует наличия специального экипажа для монтирования блока снаружи.



"Отель" станет укрытием для роботов, которые будут выполнять работы за пределами МКС

После выхода в космос RELL нужно 12 часов, прежде чем он будет способен начать эффективно работать. За это время происходит самоочистка чувствительного инструмента от испарений на МКС. Были случаи, когда развертывание RELL занимало недели и даже месяцы. Новое космическое хранилище решает эту проблему, так как роботы по сути находятся за пределами станции, а для их запуска требуется лишь наличие свободной роботизированной руки Dextre.



Он оборудован специальной защитой от космического мусора и радиации

NASA сообщает, что для всех инструментов, хранящихся внутри своеобразного "отеля", будет обеспечена тепловая и физическая защита от космического излучения, а также крошечных частиц, пролетающих мимо МКС. Это позволит всегда поддерживать роботов в рабочем состоянии.



Теперь астронавты смогут устранять утечки газа за пределами МКС значительно быстрее и без выхода в космос

Для установки хранилища потребуется выход космонавтов в открытый космос. После того как оно будет смонтировано на специальных внешних направляющих, RELL всегда будет доступен и готов к работе. В будущем эту технологию планируют использовать для полетов на Луну и Марс, позволяя устанавливать нужные инструменты в кратчайшие сроки.

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