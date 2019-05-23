NASA отправит живой организм в глубокий космос

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NASA отправит клетки дрожжевых грибков в космос
NASA отправит клетки дрожжевых грибков в космос / chemistryworld.com

Космическое ведомство NASA уже в следующем году планирует запустить в космос живые микроорганизмы. На солнечную орбиту планируется запустить клетки дрожжевых грибков.

Как сказано на сайте Space.com, запуск состоится в космическом аппарате BioSentinel, который отправят в космос с помощью ракеты-носителя Space Launch System.

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Какова цель миссии? На борту корабля разместят клетки дрожжевых грибков двух типов: более и менее устойчивые к радиации.

Во время полета исследователи будут анализировать показатели микроорганизмов и сравнивать их состояние с теми, которые сейчас на борту Международной космической станции, где уровень радиации значительно ниже.

Благодаря этому ученые надеются больше узнать о возможных рисках для человека при длительном пребывании в космосе.

"Важно то, что процесс восстановления ДНК в дрожжевых грибков похож на такие же процессы в организме человека. Результаты исследований на BioSentinel сыграют очень важную роль при оценке последствий воздействия радиации на организмы", – говорят исследователи.

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Теги: Новости Техно Техно NASA Космос
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