NASA починили аппарат на Марсе, приказав ему ударить себя лопатой

Инженеры NASA наконец починили аппарат InSight, находящийся на Марсе. Предыдущие попытки не были успешными, поэтому инженерам ничего не осталось, как заставить марсоход ударить себя лопатой.

Такой путь решения проблемы начали рассматривать после того, как бур аппарата InSight в очередной раз не смог пробиться сквозь каменистую поверхность красной планеты, сообщает Futurism.

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Что случилось с аппаратом InSight

Дело в том, что сверло аппарата застряло, когда InSight пытался установить на Марсе сейсмометр SEIS для исследования внутреннего строения планеты. После нескольких попыток извлечь сверло из почвы оно осталось на месте.

SEIS – это сейсмометр, предназначенный для высокоточного измерения тектонической активности Марса. Этот инструмент был успешно размещен на поверхности Марса в конце 2018 года.

Инженеры все же нашли выход из ситуации. Они "приказали" аппарату ударить самого себя лопатой. Поскольку удар мог повредить механизмы InSight, на выполнение плана ушло более месяца: сначала инженеры симулировали операцию на Земле.

Как решили проблему

По сути, марсоход с помощью встроенного инструмента – ковша – ударил по основе бура прижав его к земле. Таким образом удалось пробить почву и углубиться в поверхность планеты.

A bit of good news from #Mars: our new approach of using the robotic arm to push the mole appears to be working! The teams @NASAJPL/@DLR_en are excited to see the images and plan to continue this approach over the next few weeks. #SaveTheMole



FAQ: https://t.co/wnhp7c1gPT pic.twitter.com/5wYyn7IwVo — NASA InSight (@NASAInSight) March 13, 2020

Сейчас сверло аппарата освободилось из почвы, и может продолжать работу. После установления сейсмометра он будет замерять колебания температуры внутри планеты и искать сходства между ядрами Марса и Земли.

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