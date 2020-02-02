NASA починили "Вояджер-2" с расстояния 18 миллиардов километров

Оборудование космического аппарата "Вояджер-2" вернули в работу после отключения системы защиты от сбоев. О проблемах с зондом стало известно еще на прошлой неделе. Инженерам удалось вернуть его к работе несмотря на огромное расстояние.

Что случилось с "Вояджером-2"

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25 января зонд не смог выполнить маневр, который предусматривал поворот вокруг собственной оси, для калибровки магнитометра (прибора, измеряющий магнитное поле). Телеметрия показала одновременную работу двух систем, потребляющих много энергии. Чтобы избежать ее дефицита автоматическая система защиты аппарата отключила все научные инструменты. После этого зонд продолжил движение в "спящем" режиме.

С помощью удаленного управления, команда сумела восстановить подачу питания, тем самым вернув научные инструменты "Вояджера-2" в работу. С учетом того, что миссия "Вояджер" является наиболее полезной и эффективной при открытии новых космических горизонтов, становится понятно, почему ремонт и диагностика спутников біли настолько высоким приоритетом для NASA.

Интересный факт – сейчас расстояние от солнца до зонда "Вояджер-2" равно 123 расстояниям от Солнца до Земли.

Не только NASA заинтересована в бесперебойной работе обоих зондов – свое стремление помочь проявляют многие космические агентства по всему миру. Сейчас подача питания "Вояджера-2" восстановлена ​​и сейчас ему ничего не угрожает, хотя ответственная команда из командного центра NASA на Земле продолжает наблюдение за основными и некоторыми дополнительными системами и показателями работоспособности спутника.

Что известно про аппараты "Вояджер-2" и "Вояджер-1"?

Зонды были запущены в 1977 году с разницей в 16 дней, зонды исследовали Солнечную систему. Первый "Вояджер" в январе 2020 года прошел расстояние в 20 миллиардов километров, это самый дальний от Земли объект, созданный человеком. Второй "Вояджер" его никогда не догонит, хоть и стартовал первым.

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