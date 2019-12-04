NASA подтвердило место падения индийского модуля "Викрам", который разбился о поверхность Луны
В сентябре Индийская организация космических исследований сообщила о потере связи с посадочным модулем "Викрам", который должен был сесть на поверхность Луны. С тех пор регулярно проводились поисковые операции, и вот NASA обнаружили место падения модуля.
NASA подтвердило фотографии места падения "Викрама", сделанные разведывательным аппаратом на орбите спутника.
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Кто нашел модуль
Фактически открытие приписывают астроному любителю Шаньмузи Субраманяну. Он индийский программист и инженер-механик, который отметил важные различия в фотографиях поверхности до и после на месте падения лунного модуля.
Обломки, отброшенные ударом, были достаточно маленькими. Их едва можно было разглядеть на фото сделанном с орбиты. По данным NASA, найденный мусор, на который указал Субраманяну, расположен примерно в 750 метрах от основного места аварии.
На прошлой неделе Индийская организация космических исследований заявила, что "Викрам" потерпел крушение в 500 метрах от запланированного места посадки, но не успел сделать ни одного фото.
Причины аварии
Считается, что авария была связана с проблемой в тормозных движителях, хотя космический корабль "Чандраян-2", который выпустил модуль, все еще работает на орбите Луны, продолжая собирать данные.
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