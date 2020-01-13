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NASA показала фото сверхгигантской "голодной" галактики

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Галактика Рубин / NASA

В космосе есть место как для огромных объектов, так и для крошечных, вроде карликовых галактик. Орбитальный телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику невероятных размеров, которая до сих пор продолжает расти. В шутку астрономы прозвали ее "Годзилой".

Где нашли галактику

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Спиральная галактика UGC 2885 расположена в северном созвездии Персея на расстоянии 232 миллиона световых лет от Земли. Впервые она была обнаружена в 1980 году астрономом Верой Рубин и сейчас более известна под именем этой исследовательницы. Представители NASA сообщают, что по размерам она в 2,5 раза превышает Млечный путь, а количество звезд в этой галактике больше в 10 раз.


Фото Рубин в 1980 году и новое, сделанное телескопом "Хаббл"

Пока ученые не знают, как Рубин достигла таких неимоверных размеров. В процессе исследования черной дыры в ее центре стало известно, что галактика «голодает», поскольку поблизости нет других массивных скоплений газа, которые могли бы служить в качестве "строительного материала" для звезд и планет внутри нее.

В будущем галактика Рубин станет одним из первых кандидатов для более детального изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", который должен быть запущен в 2021 году.

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Автор: Михаил Года
Теги: NASA Техно Космос Новости Техно
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