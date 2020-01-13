NASA показала фото сверхгигантской "голодной" галактики

В космосе есть место как для огромных объектов, так и для крошечных, вроде карликовых галактик. Орбитальный телескоп "Хаббл" сфотографировал галактику невероятных размеров, которая до сих пор продолжает расти. В шутку астрономы прозвали ее "Годзилой".

Где нашли галактику

Не пропустите: астрономы NASA нашли потенциально населенную планету, похожую на Землю

Спиральная галактика UGC 2885 расположена в северном созвездии Персея на расстоянии 232 миллиона световых лет от Земли. Впервые она была обнаружена в 1980 году астрономом Верой Рубин и сейчас более известна под именем этой исследовательницы. Представители NASA сообщают, что по размерам она в 2,5 раза превышает Млечный путь, а количество звезд в этой галактике больше в 10 раз.



Фото Рубин в 1980 году и новое, сделанное телескопом "Хаббл" Фото Рубин в 1980 году и новое, сделанное телескопом "Хаббл" Пока ученые не знают, как Рубин достигла таких неимоверных размеров. В процессе исследования черной дыры в ее центре стало известно, что галактика «голодает», поскольку поблизости нет других массивных скоплений газа, которые могли бы служить в качестве "строительного материала" для звезд и планет внутри нее. В будущем галактика Рубин станет одним из первых кандидатов для более детального изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб", который должен быть запущен в 2021 году.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно