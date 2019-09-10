NASA показало фото с четырьмя штормами на Земле

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Фото урагана Дориан из космоса
Фото урагана Дориан из космоса / nbn.ua

Агентство NASA опубликовало снимок Земли, на котором можно увидеть сразу четыре тропических шторма. Эти ураганы будто выстроились в одну линию.

Как сказано на сайте агентства, снимок был сделан спутником Geostationary Operational Environmental Satellite.

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На фото можно увидеть ураганы "Джульетта" и "Дориан", которые были штормами второй категории. Еще один тропический шторм – "Фернанд", в котором скорость ветра достигла 72 километров в час. Именно он обрушил ливни на Мехико. А четвертым штормом является "Габриэль", в котором скорость ветра достигала 80 километров в час.

NASA показало фото із чотирма штормами на Землі
Четыре урагана выстроились в линию

Что известно о Дориане?
Из-за урагана "Дориан" на Багамских островах погибли семь человек, в том числе семилетний мальчик. Кроме того, стихия разрушила более 13 тысяч жилых домов и государственных зданий. Для Багамских островов сезонные ураганы – не редкость. Но такой разрушительной силы они достигают редко.

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Теги: Техно Новости Техно Ураган Дориан NASA Космос
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