NASA показало фото с четырьмя штормами на Земле

Агентство NASA опубликовало снимок Земли, на котором можно увидеть сразу четыре тропических шторма. Эти ураганы будто выстроились в одну линию.

Как сказано на сайте агентства, снимок был сделан спутником Geostationary Operational Environmental Satellite.

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На фото можно увидеть ураганы "Джульетта" и "Дориан", которые были штормами второй категории. Еще один тропический шторм – "Фернанд", в котором скорость ветра достигла 72 километров в час. Именно он обрушил ливни на Мехико. А четвертым штормом является "Габриэль", в котором скорость ветра достигала 80 километров в час.



Четыре урагана выстроились в линию

Что известно о Дориане?

Из-за урагана "Дориан" на Багамских островах погибли семь человек, в том числе семилетний мальчик. Кроме того, стихия разрушила более 13 тысяч жилых домов и государственных зданий. Для Багамских островов сезонные ураганы – не редкость. Но такой разрушительной силы они достигают редко.

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