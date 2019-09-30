NASA показало невероятную анимацию черной дыры
В NASA разработали удивительную анимацию черной дыры, которую создал астрофизик Джереми Шнитман с помощью специального программного обеспечения.
В центре визуализации размещено темное пятно – это тень черной дыры. Это зона, расположенная ниже последней устойчивой орбиты, с которой фотоны могут вырваться и улететь.
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Ближе всего к черной дыре можно увидеть тонкое яркое "фотонное кольцо". Оно состоит из нескольких колец, которые постепенно становятся все слабее и тоньше.
"Симуляции и видеоролики, подобные этому, на самом деле помогают нам представить, что имел в виду Эйнштейн, когда говорил, что гравитация искажает ткань пространства и времени", – объяснил Шнитман.
Анимация черной дыры
Что известно об этом изображении? В апреле этого года произошел настоящий прорыв в изучении черных дыр. Человечество впервые в истории наблюдений увидело изображение сверхмассивной черной дыры. Фото транслировали в прямом эфире.
Это уникальное изображение удалось сделать с помощью восьми радиотелескопов, расположенных по всей Земле. Над воссозданием этого изображения ученые работали два года.
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