NASA показало невероятную анимацию черной дыры

В NASA разработали удивительную анимацию черной дыры, которую создал астрофизик Джереми Шнитман с помощью специального программного обеспечения.

В центре визуализации размещено темное пятно – это тень черной дыры. Это зона, расположенная ниже последней устойчивой орбиты, с которой фотоны могут вырваться и улететь.

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Ближе всего к черной дыре можно увидеть тонкое яркое "фотонное кольцо". Оно состоит из нескольких колец, которые постепенно становятся все слабее и тоньше.

"Симуляции и видеоролики, подобные этому, на самом деле помогают нам представить, что имел в виду Эйнштейн, когда говорил, что гравитация искажает ткань пространства и времени", – объяснил Шнитман.



Анимация черной дыры

Что известно об этом изображении? В апреле этого года произошел настоящий прорыв в изучении черных дыр. Человечество впервые в истории наблюдений увидело изображение сверхмассивной черной дыры. Фото транслировали в прямом эфире.

Это уникальное изображение удалось сделать с помощью восьми радиотелескопов, расположенных по всей Земле. Над воссозданием этого изображения ученые работали два года.

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