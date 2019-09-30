NASA показало невероятную анимацию черной дыры

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Визуализация черной дыры
Визуализация черной дыры / nasa.gov

В NASA разработали удивительную анимацию черной дыры, которую создал астрофизик Джереми Шнитман с помощью специального программного обеспечения.

В центре визуализации размещено темное пятно – это тень черной дыры. Это зона, расположенная ниже последней устойчивой орбиты, с которой фотоны могут вырваться и улететь.

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Ближе всего к черной дыре можно увидеть тонкое яркое "фотонное кольцо". Оно состоит из нескольких колец, которые постепенно становятся все слабее и тоньше.

"Симуляции и видеоролики, подобные этому, на самом деле помогают нам представить, что имел в виду Эйнштейн, когда говорил, что гравитация искажает ткань пространства и времени", – объяснил Шнитман.

Анімація чорної діри
Анимация черной дыры

Что известно об этом изображении? В апреле этого года произошел настоящий прорыв в изучении черных дыр. Человечество впервые в истории наблюдений увидело изображение сверхмассивной черной дыры. Фото транслировали в прямом эфире.

Это уникальное изображение удалось сделать с помощью восьми радиотелескопов, расположенных по всей Земле. Над воссозданием этого изображения ученые работали два года.

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Теги: Техно Новости Техно NASA Космос
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