NASA показало новое фото облаков Юпитера

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Аппарат "Юнона"
Аппарат "Юнона" / phys.org

Аппарат "Юнона" сделал новый снимок облаков Юпитера. Станция уже передала фото на Землю и его можно увидеть на сайте NASA.

На снимке изображен регион, расположенный в северном полушарии газового гиганта. Облака окружают вихрь, получивший название Jet N6.

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"Юнона" сделала снимок 12 февраля во время 18 сближения с Юпитером. Тогда расстояние между аппаратом и пиком облаков планеты составляло 13 тысяч километров.

NASA показало нове фото хмар Юпітера
Снимок сделан 12 февраля

Что известно про аппарат "Юнона"? Станцию запустили 5 августа 2011 года. Она является частью программы New Frontiers . "Юнона" первый в истории космический аппарат, который будет делать облет планеты через ее полюса.

Станция пробудет на орбите Юпитера еще немного. После завершения работы зонд будет уничтожен. До "Юноны" на орбите Юпитера работал зонд Galileo.

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Теги: Техно Новости Техно Юпитер NASA Космос
Источник: 24 Канал
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