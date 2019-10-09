NASA показало новый "лунный" космический скафандр

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NASA показало новый "лунный" космический скафандр
NASA показало новый "лунный" космический скафандр / Unsplash

Аэрокосмическое агентство NASA начало принимать заявки на создание нового типа космического скафандра для полета на Луну и Марс. Требования к экипировке космонавтов довольно высокие, поэтому агентство обратилось за помощью к сторонним разработчикам и опубликовало свое видение "космических костюмов".

Заказ на разработку амуниции для будущих участников лунной программы NASA разместило на официальном сайте госзакупок США для оценки стоимости и доступности необходимых материалов, сообщает SlashGear.

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Назначение скафандра. В приложении к документу указывается назначение скафандра – участие в миссии "Артемида" по высадке на Луну, а в перспективе и на Марс.


NASA представило проект скафандра для миссии на Луну

Особенности амуниции. Согласно проекту, каждый скафандр должен быть уникальным и создан индивидуально под каждого космонавта. Для этого будет задействована технология 3D-сканирования тела с целью обеспечения максимального комфорта и удобства ношения экипировки.


NASA планирует сделать высокотехнологичные костюмы для миссии на Луну

Для создания такого костюма также нужен целый набор электронных компонентов – от систем жизнеобеспечения до модулей беспроводной связи. Скафандр будет обмениваться данными с космическим аппаратом, который, в свою очередь, будет предоставлять информацию пилоту и наземному центру управления.

Дата высадки на Луну. Заметим, первый полет американских космонавтов с высадкой на поверхность Луны запланирован на 2024 год.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно NASA Разработки Луна Космос
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