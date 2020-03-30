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NASA показало поверхность астероида Бенну в высоком разрешении

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Как выглядит поверхность астероида Бенну / Фото из свободных источников

Астероиды вызывают повышенный интерес астрономов: японский зонд "Хаябуса-2" долгое время занимался изучением Рюгу, а межпланетная станция OSIRIS-REx исследует небольшой астероид Бенну. Недавно NASA опубликовало новое изображение поверхности Бенну в высоком разрешении.

Чем интересен Бенну

Интересно Что такое астероид Бенну и почему он опасен?

Диаметр Бенну не превышает 487 метров. При этом, благодаря его небольшой скорости вращения, космический зонд может совершить безопасную посадку.

Как объясняют представители NASA, астероид вызывает интерес из-за свого возраста. По мнению астрономов, Бенну может содержать частицы минералов, которые сформировались раньше, чем Солнечная система. Изучение чистых образов поможет получить сведения об истории появления планет.

Результаты изучения астероида

После обработки новых данных NASA составило карту, на которой можно детально рассмотреть астероид. Пиксель охватывает 2 дюйма поверхности, а каждое изображение было захвачено с расстояния от трех до пяти километров.


Поверхность астероида Бенну

Данные полученные в ходе исследования в период с 7 марта по 19 апреля 2019 года. Ученые рассказали, что Бенну имеет каменистую поверхность, покрытую валунами.

Ознакомиться со снимками с оригинальным разрешением (50699x25350 пикселей, 859 МБ) можно по ссылке.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Астероид Бенну Космос
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