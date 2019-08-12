NASA получила более 20 ГБ новых данных о Солнце

Сотрудники аэрокосмического агентства NASA сообщили, что они получили первые данные от космического зонда Parker Solar Probe, изучающего Солнце. Заметим, аппарат запустили в 2018 году и он подобрался к светилу ближе, чем любой другой объект, созданный руками человека.

На официальном сайте миссии говорится, что несколько дней назад завершилась передача собранных за два полета данных.

Читайте также: Звездопад Персеиды в Украине 2019: когда можно увидеть

Детали о миссии. Первая "поездка" состоялась летом-осенью 2018 года, а вторая – в апреле 2019 года. Слетать к Солнцу дважды нужно было по той причине, что телекоммуникационная система Parker Solar Probe, как оказалось, работает лучше, чем предполагалось: она может собрать и передать гораздо больше информации о звезде, чем рассчитывали исследователи.

Так и получилось: в целом аппарат отправил 22 ГБ данных – вдвое больше, чем предполагалось. Впечатляющие результаты вдохновили астрономов продолжить изучение Солнца.



Снимок, сделанный зондом Parker Solar Probe внутри солнечной короны в 2018 году. Самая яркая точка – Юпитер

Будущее миссии. Ожидается, что до 15 августа зонд пошлет на Землю еще 25 ГБ дополнительной информации. Пока что, к сожалению, исследователи не планируют публиковать ее в открытых источниках – это они сделают только в конце 2019 года.

К слову, на тот момент Parker Solar Probe успеет сделать третий из запланированных пяти облетов светила: "вояж" стартует 27 августа, а приблизится аппарат к Солнцу уже к 1 сентября.

Астрономы рассчитывают, что полученная с помощью зонда Parker Solar Probe информация поможет им разгадать одни из самых интригующих тайн Солнца.

Что известно о зонде Parker Solar Probe?

Он назван в честь астронома Юджина Паркера. На его борту находится карта памяти с фотографиями ученого и копия его исследовательской работы с 1958 года, в которой тот сделал важные предположения о Солнце. Главная цель миссии зонда – исследовать корону Солнца.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно