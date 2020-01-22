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NASA предлагает выбрать название для будущего марсохода: как это сделать

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NASA предлагает выбрать название для будущего марсохода / Unsplash

Летом 2019 года NASA запустило конкурс под названием Name the Rover: тысячи пользователей со всего мира боролись за название для будущего марсохода. После детального отбора девяти лучших вариантов агентство запустило всемирное голосование за финальную версию.

Что известно о конкурсе

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По заверению NASA, на конкурс прислали более 28 тысяч работ. Жюри оценивает имена от 4 700 добровольцев, большинство из которых педагоги и специалисты в сфере космоса.

На первом этапе конкурса отобрали 155 наиболее благозвучных вариантов, после чего в финал попали девять вариантов названия для нового ровера.

Названия для нового марсохода

  • Endurance (Выносливость)
  • Tenacity (Упорство)
  • Promise (Обещание)
  • Perseverance (Настойчивость)
  • Vision (Видение)
  • Clarity (Ясность)
  • Ingenuity (Изобретательность)
  • Fortitude (Стойкость)
  • Courage (Смелость)

Завершение и результаты голосования

Открытое голосование по выбору итогового названия марсохода продлится до 28 января. Отдать свой голос за понравившееся имя космического аппарата, который вскоре отправится на Марс, может любой желающий, перейдя на официальный сайт конкурса. Итоги опроса NASA опубликует по завершении приема голосов.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Марс NASA Новости Техно Космос Техно
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