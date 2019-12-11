NASA представила самую мощную ракету-носитель за всю историю человечества: фото и видео

Аэрокосмическое агентство NASA продолжает готовиться к осуществлению миссии регулярных доставок астронавтов на Луну. В рамках проекта Artemis в Новом Орлеане представили ракету SLS.

По убеждениям инженеров, новый корабль претендует на звание самой мощной ракеты, которую когда-либо создавали люди, сообщает Engadget.

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Завершающие испытания

Накануне презентации тяжелая ракета-носитель SLS прошла ряд заключительных испытаний.

Для проверки топливного бака его подвергли сжатию, растяжению, изгибу и ряду механических нагрузок. В режиме реального времени его целостность измерялась тысячами датчиков.

Презентация рекети-носителя SLS – смотрите видео

Результат тестирования действительно впечатляет – запас прочности бака составил более 260%, что делает его абсолютно пригодным для полетов. После превышения критических значений, которые сознательно указали исследователи, конструкция топливного бака не выдержала испытаний.

В связи с этим NASA отметила, что на данный момент подготовительные работы и основное тестирование ракеты SLS можно считать завершенным.



Ракета-носитель SLS

Тестирование и запуск SLS

Программа SLS идет с существенным отставанием от графика. Сначала первая пилотируемая миссия была запланирована на 2019 год, но позже ее перенесли на 2021 год. Первое же реальное испытание ракеты-носителя состоится в 2024 году, когда экипаж космонавтов отправится на Луну.

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