В NASA представили прототип лунного модуля следующего поколения

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Прототип лунного модуля от NASA / NASA

До запланированного возвращения американцев на Луну осталось четыре года. Накануне NASA показало, как может выглядеть конструкция спускового модуля для исследования полярных регионов спутника.

Представленная концепция лунного модуля была создана с учетом требований простоты и экономичности. Спускаемый модуль должен иметь возможность взять на борт луноход массой 300 килограммов и другой груз, но не должен оставаться на поверхности в течение холодной лунной ночи, сообщили в NASA.

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Мы использовали однорядные системы, минимум механизмов и имеющиеся технологии, чтобы снизить сложность, тогда как прогресс в области точной посадки позволит избежать опасностей и создаст благоприятные условия для работы лунохода,
– объяснил главный инженер проекта Логан Кеннеди.

Благодаря спусковом модулю NASA обеспечит человеческое присутствие на спутнике до 2028, которое потребует нескольких преварительных миссий. Агентство планирует проводить новые научные эксперименты, демонстрировать прорывные технологии и формировать лунную экономику – с помощью частных компаний.


Механизм посадки спускового модуля / NASA

Роботизированные модули возьмут на себя спуск больших грузов, а простые, но эффективные модули меньшего размера займутся доставкой всего прочего с орбиты на поверхность.

Эта концепция разрабатывалась командой специалистов на протяжении многих лет.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Луна NASA Космос
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