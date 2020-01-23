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NASA прекращает работу знаменитой космической обсерватории

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Spitzer / NASA

Космический телескоп Spitzer NASA отправили на орбиту еще в 2008 году. В течение 18 лет его задачей было изучение Вселенной в инфракрасном диапазоне. Недавно стало известно об остановке знаменитого аппарата - и на это у аэрокосмического агентства есть веские причины.

Интересные факты о знаменитой обсерватории

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Spitzer стал одной из крупнейших космических обсерваторий NASA. На момент запуска этот телескоп считался крупнейшим в мире инфракрасным оптическим комплексом, способным охватить все спектры электромагнитного излучения, рассказали в NASA.

В 2009 году у комплекса закончился жидкий гелий, благодаря которому происходило охлаждение матриц и электронных компонентов телескопа, после чего его перевели в режим ограниченной работы, а исследователи не могли получать фотографии высокого качества в отдаленной части инфракрасного спектра.


Телескоп Spitzer перед запуском в 2003 году

По заявлению Пола Герца, который занимает пост в Астрофизическом департаменте NASA, изначально планировался вывод на орбиту нового телескопа James Webb в момент, когда Spitzer перешел на резервный режим функционирования, но проект затянулся, что изменило планы ведомства, и телескоп вынужден был продолжить работу.

По случаю ухода "ветерана" на заслуженный отдых NASA опубликовала несколько знаковых фотографий, полученных 950-килограммовым прибором за время своей карьеры.

Самые популярные фотографии космического телескопа Spitzer

 

В частности, именно благодаря Spitzer астрономам удалось получить четкие фотографии крупнейших колец Сатурна и детально изучить экзопланету LHS 3844b. Стоимость проекта составила 720 миллионов долларов.

Коротко о миссии телескопа Spitzer:

Что будет дальше

Представители агентства отметили, что даже не рассчитывали на такую долгую работу телескопа. Вскоре его задачи возьмет на себя космическая обсерватория James Webb, которую планируется доставить на орбиту в течение года, после чего все системы Spitzer будут окончательно остановлены, а сам он будет законсервирован.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Космос Техно NASA
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