NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС: фото

Еще с первой международной миссии МКС, которая отправилась на станцию в 2000 году, аэрокосмическое агентство NASA создает экспедиционные плакаты. На них изображены участники экспедиций, а направлены они на рекламу миссии.

Об этом сообщает boredpanda.

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Такие плакаты с участниками экспедиций часто вывешивают на объектах, принадлежащих NASA и другим государственным организациям.

Однако астронавтам со временем надоели обычные групповые фото и они решили оживить такие постеры. Для этого они использовали элементы поп-культуры. Откровенно говоря, такое решение точно привлечет внимание рядовых граждан, но увидев подобное изображение трудно поверить, что это действительно создало NASA.

Предлагаем вашему вниманию несколько забавных постеров с членами международных экспедиций на МКС:



Постери міжнародних місії NASA до МКС

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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