NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС: фото

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NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС
NASA создает забавные постеры к каждой миссии на МКС / NASA

Еще с первой международной миссии МКС, которая отправилась на станцию в 2000 году, аэрокосмическое агентство NASA создает экспедиционные плакаты. На них изображены участники экспедиций, а направлены они на рекламу миссии.

Об этом сообщает boredpanda.

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Такие плакаты с участниками экспедиций часто вывешивают на объектах, принадлежащих NASA и другим государственным организациям.

Однако астронавтам со временем надоели обычные групповые фото и они решили оживить такие постеры. Для этого они использовали элементы поп-культуры. Откровенно говоря, такое решение точно привлечет внимание рядовых граждан, но увидев подобное изображение трудно поверить, что это действительно создало NASA.

Предлагаем вашему вниманию несколько забавных постеров с членами международных экспедиций на МКС:

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС

Постер міжнародної місії NASA до МКС
Постери міжнародних місії NASA до МКС

Что такое МКС? Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роcкосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически осуществляют выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Техно Космос NASA МКС
Источник: Техно
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