NASA установит гигантский телескоп на обратной стороне Луны

NASA объявило, что поддержало идею установки радиотелескопа на лунном кратере для получения финансирования в рамках своей программы "Новаторские усовершенствованные концепции NASA" (NIAC). С помощью этой программы NASA инвестирует в технологические идеи отраслевых и академических исследователей по всей стране на ранней стадии их разработки.

Детали проекта

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Проект предложила реализовать Лаборатория реактивного движения NASA. Для того, чтобы развернуть телескоп, необходимо будет отправить робототехнику на обратную сторону Луны. Эта техника сможет растянуть над кратером сеть в качестве площадки под устройство, говорится на официальном сайте агентства.

Роверы должны будут натянуть внутри кратера размером 3-5 километра проволочную сетку диаметром около одного километра. Приемник разместят в центре.

Радиотелескоп LCRT диаметром 1 километр станет крупнейшим радиотелескопом с полной апертурой в Солнечной системе,

– говорится в описании проекта.

Целью миссии станет поиск планет земного типа за пределами Солнечной системы.

Преимущества такого решения

Среди преимуществ расположения телескопа именно на обратной стороне Луны отмечается, что спутник "действует как физический экран, который изолирует телескоп лунной поверхности от радиопомех / помех от наземных источников, ионосферы, спутников с орбиты Земли и радиошума Солнца".

Проект лунного телескопа – одна из 23 концепций, которая получила большую часть от общих инвестиций в размере 7 миллионов долларов за NIAC.

Когда запустят миссию

NASA отметило, что проекты в рамках NIAC, в основном, потребуют десятилетий технологических разработок, и пока они не являются официальными миссиями агентства.

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