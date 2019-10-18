Исторический выход: впервые в открытый космос выйдут только женщины – онлайн-трансляция

18 октября две астронавтки NASA – Джессика Мэир и Кристина Кок выйдут в открытый космос. Это действительно историческое событие – впервые за пределы Международной космической станции отправятся женщины без сопровождения мужчин.

Миссия. Астронавтки выйдут за пределы Международной космической станции заменить вышедший из строя контроллер питания. На выполнение этой задачи женщинам понадобится почти 6,5 часов.

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Впервые в открытый космос вышли только женщины – онлайн-трансляция

"Это важно с исторической точки зрения, так как раньше женщинам не давали делать то, чем сейчас занимаемся мы. Это очень важно, что мы внесем и свой вклад в космическую программу. Ведь мы такие же работники NASA, как и мужчины", – пояснила Кок.

Astronauts Spacewalk Outside the International Space Station Tune in to watch the first #AllWomanSpacewalk! Starting at approximately 7:50 a.m. EDT on Friday, Oct. 18, NASA Astronauts Christina Koch and Jessica Meir will set their spacesuits to battery power before venturing outside of the International Space Station for a 5.5 hour spacewalk. The duo will work in the vacuum of space to replace a power controller that failed over the weekend. Watch: Опубліковано NASA - National Aeronautics and Space Administration Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

Для астронавток прогулка за пределами МКС не новость: Кристина Кок уже выполняла два таких выхода. Имеет опыт в этом и Джессика Мэир – на ее счету один такой проход.

Кстати, этот женский выход в открытый космос в NASA планировали выполнить еще в марте. Однако, в агентстве не нашли необходимого скафандра. Тогда в дуэте женщин должна была выйти астронавтка Энн Маклейн.

Однако, после выхода Макклейн в космос, она поняла, что ей лучше подходит нагрудная часть скафандра среднего размера – подготовить новый так быстро в NASA не смогли.

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