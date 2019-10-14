NASA запустит первый космический" дозаправный " корабль: детали

Космическое агентство NASA совместно с компанией Northrop Grumman планирует запустить первое сервисное судно. В рамках миссии MEV-1 корабль Northrop займется "продолжением жизни" спутников, которые сейчас находятся в космосе.

Главная задача нового корабля. На орбите Земли находится около 16 тысяч объектов, которые принято называть космическим мусором. Это вышедшие из строя спутники, отработанные ступени ракет, отходы и технологические элементы, образовавшиеся в ходе запусков и разрушений космических аппаратов, сообщает Engadget.

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Все они представляют угрозу для более чем 2000 действующих спутников. Помочь в решении этой проблемы вызвались компания Northrop Grumman и агентство NASA.

Что известно о космическое судно? Этим займется космическое сервисное судно Northrop в рамках миссии MEV-1. Как ожидается, первое такое судно состыкуется со спутником Intelsat через три месяца, помогая ему продолжать функционировать в течение пяти лет. После этого оно сможет поставлять другие аппараты в течение 10 лет.

Следующим этапом станет запуск MEV-2 в 2020 году. У него будет такой же срок службы, как и у первого образца.

Перспективы миссии. По словам представителей Northrop Grumman, их обслуживающее судно способно состыковаться с 80% современных геостационарных спутников, даже если у них изначально не было предусмотрено такой возможности.

Если программа MEV наберет обороты, NASA в будущем начнет предлагать свои услуги владельцам других спутников. Агентство работает над собственной технологией обслуживания объектов на околоземной орбите.

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