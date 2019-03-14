Наш суперзум лучше, чем у Huawei P30 Pro – заверили в Oppo и показали доказательства

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Смартфон Oppo Reno
Смартфон Oppo Reno / m.weibo.cn

После того, как Huawei похвасталась возможностями камеры будущего флагмана P30, бренд Oppo решил тоже показать, на что способна камера смартфона Oppo Reno.

Как и Huawei, Oppo обращает внимание на работу суперзума, и уверяет, что их смартфон увеличивает лучше, чем Huawei Pro P30.

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Что известно об Oppo Reno. Новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 710. Диагональ экрана составляет 6,4 дюйма с разрешением Full HD+. Что касается камеры, то она имеет три модуля, разрешение основной – 48 Мп. Также камера получит 10-кратный зум, возможностями которого и хвастается Oppo. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Фото на Oppo Reno
Возможности зума действительно поражают

Oppo Reno
Фото сделаны днем, но при пасмурной погоде

Фото зроблені на Oppo Reno

Новинку представят 10 апреля

Премьера. Смартфон будет доступен в четырех цветах: черном, фиолетовом, розовом и зеленом. Анонс запланирован на 10 апреля.

Что это за фото. Снимки были сделаны с использованием суперзума. Все фото были сделаны днем, на улице, когда погода была пасмурной.

Фото зроблені на Oppo Reno
Все фото сделаны на Oppo Reno

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Oppo Huawei
Источник: 24 Канал
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