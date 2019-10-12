Насколько украинцы довольны онлайн-магазинами: интересное исследование

Компания Google представила результаты масштабного исследования по взаимодействию потребителей с онлайн-ритейлерами. Отметим, исследование проводилось и в Украине: мнение пользователей узнавала компания KANTAR.

Исследование показало, что в Украине уровень удовлетворенности процессом совершения покупок в онлайн-магазинах ниже, чем в среднем в мире, говорится в официальном блоге Google.

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59% украинских потребителей оценивают свой опыт взаимодействия с онлайн-ритейлерами как отличный или очень хороший, в то время как средний мировой показатель составляет 69%.

Украинские онлайн-покупатели знают в среднем 12 онлайн-магазинов, но делают покупки только в трех из них. Похожая тенденция наблюдается во всех странах, где было проведено исследование.

Как показывает исследование, 53% украинских потребителей рекомендуют другим свои любимые онлайн-магазины. Для сравнения, в целом в мире готовы рекомендовать онлайн-магазины 48% покупателей, в Польше – 52%, в Чехии – 44%.



Рейтинг удовлетворенности украинцев онлайн-магазинами

Лучшие и худшие характеристики. Украинские пользователи из характеристик онлайн-магазинов наиболее высоко оценивают ассортимент товаров – 60% и простоту навигации и поиска товаров – 55%. Среди характеристик, которые украинцы оценивают ниже всего: простота возврата товара – только 30% опрошенных оценили на отлично или очень хорошо данный пункт; а также программы лояльности онлайн-магазинов и наличие бесплатной доставки товаров – 31% и 34% соответственно довольны уровнем этих услуг.

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Что касается доставки, 35% респондентов довольны опцией гарантированной даты доставки в онлайн-магазинах, а 38% – скоростью доставки. При этом простоту и скорость обработки оплаты товара положительно оценили 51% пользователей, а скорость загрузки сайта или приложения онлайн-магазина – 58%.

Детали исследования. Заметим, исследование проводила компания KANTAR на заказ Google в 17 странах, включая Украину, в период апрель-май 2019 года. В нем приняли участие всего 35 000 респондентов – покупателей онлайн-магазинов (выборка в Украине – 2000 респондентов) в возрасте старше 16 лет.

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