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Насколько защищены цифровые паспорта в Дия: что говорят в Минцифре

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Е-паспорта можно загрузить в Дия
Е-паспорта можно загрузить в Дия / Скриншот

Неделю назад электронные паспорта (ID-карта и зарубежный) стали официально доступны в приложении Дия. В Украине е-паспорт имеет такую же юридическую силу, как и физический, и об удобстве такого решения не стоит и вспоминать. Но у многих возникает вопрос безопасности данных .

Как рассказали в Министерстве цифровой трансформации, посторонние лица не могут воспользоваться фото или скриншотом е-документа, ведь цифровые документы считаются действительными только в приложении Дия.

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Фото документов – не действительное

Больше информации о документе можно получить с помощью QR-кода (чтобы открыть код, нужно кликнуть на конкретный документ). Систему работы с QR-кодами разработали в партнерстве с одной из крупнейших украинских IT-компаний EPAM.

Пароль

Кроме того, при регистрации в Дия пользователь устанавливает специальный код-пароль, можно пользоваться сканером отпечатков пальцев.

Поэтому даже если смартфон попадет в руки мошенников, они не получат доступа к приложению, а затем и к документам.

Защита персональных данных

В Дия отображается информация, которая есть в государственных реестрах. Серверная часть Дия не сохраняет информации о пользователях. При этом информация в каналах передачи данных в зашифрованном виде. Также на некоторых этапах используют технологию двойного шифрования – еще более высокий уровень защиты.

Как проверить достоверность е-документа

Мы уже упоминали, что фото или скриншот документа нельзя считать действительным. Также стоит сверить дату и время последнего обновления приложения (эта информация под электронным документом).

Также подлинность документа можно проверить с помощью сканирования QR-кода. QR-код действует в течение трех минут, поэтому подделать его практически невозможно.

Где можно использовать е-паспорт

Электронный паспорт в Украине является полноценным аналогом бумажного. Поэтому им можно использовать там, где обычно требуется обычный физический документ.

  • Во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом
  • Во время медицинского обслуживания и банковских операций
  • Для получения административных услуг
  • На почте при получении посылок, писем
  • Для покупки алкоголя или табака
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Кибербезопасность Министерство цифровой трансформации Дия Новости Техно Техно Интернет
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