Настоящий рекорд: хакерам понадобилось год, чтобы взломать защиту игры Forza Horizon 4

Появление новых игр на торрентах, иногда даже до официального релиза, стало обычным делом для геймеров. Однако бывают и исключения: защита Forza Horizon 4 от Playground Games продержалась более 300 дней. Однако пиратам удалось добиться своего.

Что известно о взломе игры Forza Horizon 4? Как сообщает Crackwatch, об успешном взломе отчитался кодер под ником Mr.Lootbox. Ему удалось обойти защиту и получить доступ не только к самой игре, но и к дополнениям.

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Однако пользователи, которые ранее купили Forza Horizon 4, сомневаются, что любители бесплатного сыра получат удовольствие от взломанной гонки, ведь слишком много завязано на онлайне, которого нет в пиратской версии.

Выход игры. Заметим, дебют Forza Horizon 4 прошлой осенью был по-настоящему успешным: критики и геймеры рассыпались в высоких оценках, а разработчики открыто радовались успехам игры. Омрачало премьеру лишь то, что еще за три месяца до нее PC-версия гонки попала в сеть, правда, только файлы предварительной загрузки. Однако и это могло упростить задачу хакерам.

Несмотря на предположение о том, что благодаря сливу гоночный тайтл может оказаться в руках у пиратов еще до релиза, произошло это только сейчас.

Трейлер игры Forza Horizon 4 – смотрите видео

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