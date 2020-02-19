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Настолько же плох: самый ужасный геймерский гаджет в истории протестовали через 30 лет

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Power Glove испытали через 30 лет после релиза / wikiwand

В 2020 году рынок предлагает геймерам кучу различных move-контроллеров. Однако уже более 30 лет назад видеигровая индустрия получила первый такой геймпад – Power Glove. И он был плохим.

Авторы CNET решили проверить, каков он в деле сейчас. Ведущий поиграл с помощью Power Glove в несколько классических игр – устройство показало себя с переменным успехом, но как правило – ужасно.

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Геймеру удалось победить первого противника в Punch Out, но наносить удары по воздуху даже не пришлось: было достаточно лишь шевелить пальцами. А вот с легендарной Super Mario Bros. справиться не получилось: авторы не смогли преодолеть даже первое препятствие, не говоря уже о целом уровене. В общем, через 30 лет устройство показывает себя все так же плохо, как и на релизе.

Тестирование Power Glove через 30 лет:

История Power Glove

Контроллер был выпущен на рынок в 1989 году. Благодаря фильму "Волшебник", главные герои которого принимали участие в чемпионате по видеоиграм, перчатка ненадолго стала популярной и хорошо продалась.

Впрочем, покупатели были неприятно удивлены. То, с какой легкостью с помощью Power Glove управлял играми один из персонажей фильма, оказалось просто недостоверной рекламой, а Nintendo заплатила авторам фильма большие деньги за продакт-плейсмент. На самом деле перчатка крайне неточно реагировала на жесты пользователя.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Игры Nintendo
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