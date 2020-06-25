Компания LG заявила о выпуске двух новых моделей беспроводных наушников в линейке Tone Free: HBS-FN6 и HBS-FN4. Одной из самых интересных функций, реализованных в новых моделях, является способность автоматически очищаться от бактерий.

Как передает fonearena.com наушники поддерживают технологию пространственного звучания, разработанную Meridian Audio, и управление через голосового помощника.

К теме Наушники Huawei Freebuds 3i с активным шумоподавлением: цена в Украине

Что еще интересного

Наушники разработаны в форм-факторе внутриканальных затычек со сменными силиконовыми вкладышами. Они оснащены функцией Ambient Sound, так что пользователь может при необходимости слышать окружающие звуки.

LG Tone Free HBS-FN6 поступят в продажу в июле / fonearena.com

LG разработала наушники совместно с компанией Meridian Audio, поэтому новинка оснащена фирменной технологией пространственного звучания.

Обе модели наушников поддерживают несколько режимов воспроизведения.

Относительно автономности, то на одном заряде наушники могут проработать до 6 часов в режиме воспроизведения аудио и до 5 часов в режиме разговора. С помощью кейса автономность можно увеличить до 18 часов.

Интересно AirPods 3: инсайдер рассказал детали о новом поколении наушников Apple

Наушники также поддерживают функцию быстрой зарядки, что позволяет за 5 минут зарядки получить дополнительный час автономной работы.

Также обратим внимание на уникальную функцию самоочистки. В фирменном чехле UVnano наушники обрабатываются ультрафиолетовым излучением, что по заявлению производителя уничтожает 99,9% бактерий.

Стоимость и старт продаж

Новинки поступят в продажу в Европе уже в июле. Цены будут объявлены позже.