Наушники AirPods 2 получат функцию мониторинга здоровья

Компания Apple готовит к выпуску новую версию беспроводных наушников AirPods. Новинка получит название AirPods 2 и может выйти на рынок уже в первой половине 2019 года.

Аксессуар получит аккумуляторы увеличенной емкости, продвинутую защиту от влаги, функцию шумоподавления и, вероятно, биометрические датчики для мониторинга физического состояния владельца, сообщает издание DigiTimes со ссылкой на собственные источники.

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Компоненты для новых AirPods поставляют несколько компаний, включая Zhen Ding Tech, Flexium Interconnect, Compeq Manufacturing и Unitech Printed Circuit Board.

Источник указывает, что успех Apple Watch Series 4 и внимание к функциям мониторинга со стороны потребителей побудил купертиновцев более интенсивно развивать это направление. Не удивительно, если большинство устройств компании станут в той или иной мере сосредоточены на таких возможностях.



Apple Watch Series 4

В дополнение к новой системе отслеживания состояния здоровья беспроводные наушники AirPods следующего поколения будут также включать усовершенствованный дизайн, который источник описывает как "дискретный". Что под этим подразумевается, пока не ясно.

Apple, как всегда, выдерживает полное молчание относительно ее будущих устройств. Поэтому относиться к неофициальным данным лучше с определенной долей скептицизма.

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