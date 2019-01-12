Наушники Xiaomi Mi AirDots Pro: представили бюджетную замену популярным AirPods

Компания Xiaomi представила новую модель беспроводных наушников Mi AirDots Pro. Внешне аксессуар напоминает AirPods от Apple, при этом стоит китайский аналог в несколько раз дешевле "яблочной" гарнитуры.

Об этом сообщает 4PDA.

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Xiaomi Mi AirDots Pro поставляются в небольшом кейсе, который служит для хранения и подзарядки аксессуара. По заверению производителя, они обеспечивают до 10 часов прослушивания. Каждый наушник способен работать независимо от другого, так что их можно использовать по очереди или разделить между двумя людьми. Управление воспроизведением осуществляется с помощью сенсорных панелей.



Xiaomi Mi AirDots Pro поставляются в стильном кейсе

При весе всего 5,8 грамма наушники оснащены 7-миллиметровыми динамиками с титановой диафрагмой и имеют защиту от влаги по стандарту IPX4. Кроме того, новинка будет поддерживать активное шумоподавление ANC и кодек AAC для передачи звука по воздуху с меньшими потерями.



Xiaomi Mi AirDots Pro уже поступили в продажу

Отметим, наушники уже поступили в продажу 11 января с ценником всего 60 долларов (около 1 700 гривен).

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