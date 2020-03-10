Самую большую украинскую IT-конференцию iForum перенесли из-за коронавируса

Организационный комитет крупнейшей украинской IT-конференции iForum решил перенести конференцию. Причина такая же, как и в большинстве технологических событий в мире, – коронавирус.

Как пишет издание AIN.UA, пока iForum перенесли на осень. Точная дата проведения пока не сообщается.

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"Мы взвесили все риски с учетом международных рекомендаций ВОЗ по минимизации распространения коронавируса, а также ситуации в Украине. Эпидемия коронавирусу внесла свои коррективы в бизнес и нарушила много планов", – говорят организаторы конференции.

При этом, организаторы добавили, что полностью отменять iForum не планируют.

Более того, в оргкомитете конференции подсчитали, что пик вспышки коронавируса в Украине придется на май, поэтому такое массовое мероприятие не стоит проводить.

Математика говорит, что в Украине пик эпидемии придется на промежуток от 20 апреля до 20 мая. Учитывая состояние нашей медицины, показалось неразумным проводить массовое мероприятие в это время,

– отметил Денис Довгополый, который входит в оргкомитет конференции.

Что делать с билетами

Если люди уже купили билеты на мероприятие, то они будут действительны осенью, то есть на конференцию можно будет попасть по старым билетам.

"Мы придерживаемся всех обязательств перед нашими партнерами и участниками, которые уже купили билеты", – говорят в оргкомитете.

Как известно, по состоянию на 10 марта в Украине зафиксировали лишь один случай коронавируса. Его обнаружили у мужчины, который приехал из Италии. Еще у 4 украинцев подозревают вирус, но его пока не подтвердили.

Что известно о iForum?Это ежегодная конференция, которую проводят в Киеве с 2009 года. В 2011 году конференция установила рекорд как "Самая большаяконференция в Украине". Выступления докладчиков делятся по направлениям и темам, при этом многие одновременно в разных залах. Продолжительность доклада – 20 или 40 минут. Между залами направлений расположена экспозона (с 2012-го) и специальная локация – "Город Будущего".

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