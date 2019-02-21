Самый доступный смартфон из линейки Samsung Galaxy S10e: цена и старт продаж в Украине

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Samsung Galaxy S10e: цена и дата старта продаж в Украине
Samsung Galaxy S10e: цена в Украине / digitaltrends.com

Компания Samsung представила Galaxy S10e 20 февраля. Интересно, что старт продаж в Украине состоится синхронно со всем миром – 8 марта.

Уже несколько украинских магазинов разместили у себя на сайте предварительный заказ на Samsung Galaxy S10e.

Пока доступна лишь одна модификация с объемом памяти 6/128 ГБ. Galaxy S10e доступен в белом перламутре, а также черном, зеленом и желтом цветах.

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Цена в Украине. Единственная модификация по предварительному заказу стоит 24 999 гривен. К примеру, iPhone Xr (самый бюджетный из новой линейки смартфонов от Apple) с 64 ГБ встроенной памяти, в Украине стоит 26 999 гривен.

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e можно купить в Украине

Бонус. Кстати, пользователей, которые готовы купить новинку по предзаказу, ждет подарок – новые беспроводные наушники Galaxy Buds.

Samsung Galaxy S10e

Доступны 4 цвета

Samsung Galaxy S10e

В подарок покупатель получит беспроводные наушники Galaxy Buds

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Теги: Новости Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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