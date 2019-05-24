Назвали цену топового смартфона Redmi K20

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Redmi K20: цена
Redmi K20: цена / Фото из открытых источников

До презентации флагманского смартфона Redmi K20 осталось меньше недели, однако в сети уже появилась практически вся информация о новинке. Единственное, что долгое время держали в тайне, эти цена "нового убийцы флагманов", однако теперь известно даже это.

Как сообщает Gizchina Пан Цзютай из отдела промышленных инвестиций Xiaomi намекнул в социальной сети Weibo о цене ожидаемой новинки.

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Цена. По его словам, лучшая стоимость для смартфонов серии Redmi K20 – в пределах от 289 долларов до 578 долларов (около 7600 – 15 200 гривен). Он назвал достаточно большой диапазон, но фанатам уже есть на что ориентироваться.

Для сравнения, флагманский Xiaomi Mi9 в Китае стоит от 433 долларов (около 11 400 гривен), в то время как Redmi Note 7 Pro – на данный момент топовый аппарат в линейке Redmi – продается от 231 доллара (около 6 тысяч гривен).

Redmi K20
Смартфон Redmi K20 представят 28 мая

Дата презентации. Презентация Redmi K20 запланирована на следующий вторник, 28 мая.

Основные характеристики. По имеющейся информации, смартфон получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев, выдвижную фронтальную камеру, процессор Snapdragon 855, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки и тройную основную камеру с возможностью съемки замедленного видео с частотой 960 кадров в секунду.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Redmi Цены Xiaomi
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