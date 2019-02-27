Назвали крупнейших производителей смарт-колонок: интересный рейтинг

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Назвали крупнейших производителей смарт-колонок
Назвали крупнейших производителей смарт-колонок / unsplash

Компания Canalys опубликовала годовые итоги исследования мирового рынка динамиков с голосовым ассистентом. Стоит отметить, за 2018 год отрасль начала расти быстрыми темпами.

Перспективы отрасли. Как сообщает 3DNews, в 2018 году, по подсчетам, в глобальном масштабе было реализовано около 78 миллионов смарт-колонок. Это на 125% больше результата 2017 года, когда отгрузки оценивались в 34,7 миллиона единиц.

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Рейтинг лучших производителей. Отмечается, что в течение всего прошлого года упорная борьба за лидерство шла между компаниями Amazon и Google. В результате, первое место в списке ведущих поставщиков заняла Amazon с 24,2 миллионами отгруженных устройств и долей в 31,1%.


Amazon и Google соревновались за лидерство в области смарт-динамиков

При этом Google отстает совсем немного: IT-гигант за год реализовал 23,4 миллиона смарт-динамиков, заняв 30% отрасли.

Далее в рейтинге значатся китайские компании Alibaba, Xiaomi и Baidu. Они отгрузили соответственно 8,9 миллионов, 7,1 миллионов и 3,6 миллиона динамиков с интеллектуальным голосовым ассистентом. Доли по итогам 2018 года составили 11,4%, 9,1% и 4,6%.


Рейтинг крупнейших производителей смарт-колонок за 2018 год

Таким образом, пять крупнейших поставщиков контролируют почти 90% глобального рынка смарт-колонок. Все остальные игроки совместно удерживают лишь 13,8%.

Очевидно, в этом году отрасль продолжит демонстрировать значительные темпы роста.

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Теги: Техно Google Amazon Искусственный интеллект Новости Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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