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Назвали лучшую оболочку у Android-смартфонов

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Назвали лучшую оболочку у Android-смартфонов / Unsplash

Крупные производители Android-смартфонов продвигают собственные версии пользовательского интерфейса. Эксперты популярного китайского ресурса MasterLu провели сравнительный анализ и рассказали, какая из оболочек " наиболее плавная".

Лидеры рейтинга

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По мнению экспертов, наиболее плавный интерфейс получили смартфоны компании OnePlus, сообщает Gizmochina.

HydrogenOS (китайская версия OxygenOS) остается стабильным пользовательским интерфейсом, созданным за последние годы. Также указывается, что прошивка максимально близка к оригинальной версии Android как по плавности, так и по дизайну.

На втором месте разместился Joy UI – это интерфейс от Xiaomi, который используется в игровых смартфонах Black Shark.

Третье место занял Nubia UI, который, как несложно догадаться, установлен на смартфонах Nubia китайской компании ZTE.


Самые лучшие оболочки в смартфонах

Что интересно, Huawei Mate 30 Pro 5G, в котором используется интерфейс EMUI 10 разработчики MasterLu назвали лидером по этому параметру. При этом сама оболочка оказалась только на четвертом месте в общем рейтинге. Эксперты отмечают, что десятая версия EMUI претерпела множество изменений в дизайне и алгоритмах искусственного интеллекта, что положительным образом сказалось на работе смартфонов китайской компании.

Другие оболочки в рейтинге

С пятого по десятое место в рейтинге интерфейсов расположились:

  • Smartisan OS (Smartisan)
  • ColorOS (OPPO) 
  • FunTouch (Vivo)
  • MIUI (Xiaomi)
  • Flyme (Meizu)
  • One UI (Samsung).

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Android Новости Техно Смартфоны
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