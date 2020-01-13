Назвали "самые умные" города мира: Киев плетется в хвосте

Киев занял 92 место из 102 в рейтинге "умных" городов мира. Отметим, в пятерку самых передовых городов вошли Сингапур, Цюрих, Осло, Женева и Копенгаген.

Детали исследования

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Исследования проводили Smart City Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна. Рейтинг создавался на основе того, как жители городов воспринимают внедрение "умных" технологий.



Рейтинг самых "умных" городов мира

Первую строчку занял Сингапур. Согласно исследованию, украинская столица – Киев – заняла лишь 92 место.

Жители Киева высоко оценили доступность баров, музеев и других мест для отдыха и развлечений. Хуже всего, по их мнению, ситуация с трафиком, загрязнением воздуха и переработкой отходов.



Чем довольны и недовольны киевляне

Среди онлайн-сервисов жители столицы отметили онлайн-покупку и бронирование билетов, а также сайты по поиску работы. Но многие сомневаются, что онлайн-доступ к бюджетным расходам позволил снизить коррупцию.

К слову, в рейтинг попал еще один украинский город – Харьков. Интересно, что он занял 69 место из 102.



Чем довольны и недовольны жители Харькова

Диджитализация Украины

Заметим, правительство страны активно работает над диджитализацией государства и планирует перевести практически весь документооборот в цифровой. В 2019 году чиновники представили проект "Дия" или "Государство в смартфоне".

Это мобильное приложение, которое создали в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Она предусматривает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон.

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В планах проекта цифрового общества каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которыми государство владеет о нем.

Поэтому вполне вероятно, что до конца 2020 года ситуация может измениться.

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