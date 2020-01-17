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Назвали самых популярных производителей беспроводных наушников

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Самые популярные производители TWS-наушников / Unsplash

Всего несколько лет назад на рынке появились беспроводные наушники, которые не требуют кабелей ни во время зарядки, ни во время передачи звука. Аналитики компании Strategy Analytics сформировали рейтинг самых популярных беспроводных наушников среди пользователей со всего мира.

Самые популярные производители TWS-наушников

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Представленные в сентябре 2016 года AirPods, которые, по сути, стали родоначальниками TWS-гарнитур, занимают 54,4% рынка. По результатам 2019 года, Apple реализовала около 58,7 миллиона фирменных устройств различных ревизий, сообщает Android Central.

Что такое TWS-наушники?
Это полностью беспроводные наушники-вкладыши. TWS означает True Wireless Stereo. Каждый наушник представляет собой автономное устройство, которое связывается с "напарником" и проигрывателем по Bluetooth. Разъемов на них нет, заряжаются от футляра, в котором продаются.

На второй строчке рейтинга – Xiaomi, которая занимает 8,5% рынка беспроводных наушников и продала около 9,1 миллиона гаджетов.

Замыкает тройку компаний, чьи TWS-наушники пользуются наибольшей популярностью в мире, южнокорейская Samsung. На нее приходится доля в 6,9% рынка и 7,4 миллиона проданных устройств за 2019 год.

Прогнозы

По подсчетам аналитиков, за следующие пять лет рынок TWS-наушников разрастется до ежегодных объемов продаж в 1,2 миллиарда штук. Для сравнения, в 2019 году было продано около 170 миллионов полностью беспроводных гарнитур.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Samsung Xiaomi Apple Гаджеты
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