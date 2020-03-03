Назвали самый мощный смартфон февраля 2020 года

Разработчики популярного китайского бенчмарка Master Lu опубликовали список самых мощных Android-смартфонов за февраль 2020 года. Преимущественно в перечень попали смартфоны, которые представили в феврале. Правда некоторые результаты вызывают вопросы.

Лидеры рейтинга

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По версии Master Lu, самым мощным смартфоном февраля с результатом 518 184 баллов стал Samsung Galaxy S20 Ultra, передает My Drives.

Почти на 40 000 баллов меньше набрали Samsung Galaxy S20+ и Galaxy S20, заняв второе и третье место соответственно.

Далее расположились realme X50 Pro 5G, Xiaomi Mi10 Pro, iQOO 3 5G, ZTE Axon 10s Pro и Xiaomi Mi10.



Самые мощные смартфоны февраля 2020

Другие участники тестирования

На девятом месте неожиданно расположился Samsung Galaxy Z Flip с прошлогодним процессором Snapdragon 855+. После него идет Huawei Mate Xs, а потом Vivo Z6 5G с процессором Snapdragon 765G, который оказался мощнее Sony Xperia 1 II на Snapdragon 865.

На 13 месте расположился Sony Xperia 10 II, внутри которого установлен Snapdragon 665, а замыкает рейтинг Sharp Aquos R5G с топовым Snapdragon 865.

Интересные особенности теста

Неясно, каким образом модели среднего уровня стали мощнее флагманов. Это может быть связано с проблемами оптимизации как самого бенчмарка, так и новых смартфонов.

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