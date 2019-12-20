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Назвали самый популярный голосовой помощник в мире

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Назвали самый популярный голосовой помощник в мире / Фото из свободных источников

Голосовой ассистент – удобный инструмент управления смартфоном или разумной колонкой. В борьбе за рынок свои решения продвигают многие крупные производители электроники, включая Apple и Google. Но какой же голосовой помощник самый популярный?

Аналитическое агентство Futuresource Consulting опубликовало глобальный рейтинг популярности виртуальных помощников по числу устройств с их поддержкой. Результаты оказались не столь предсказуемы, как можно было ожидать.

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Рейтинг голосовых помощников

  • По данным Futuresource Consulting, лидером стала компания Apple: голосовой помощник Siri установлен на 35% устройств, представленных на этом рынке. Аналитики связывают такую ​​популярность с успешными продажами беспроводных наушников AirPods.
  • Второе место занимает Microsoft Cortana. Хотя компания удалила функции из новых консолей Xbox, ассистент продолжает удерживать прочные позиции в 22%, благодаря доминированию на рынке компьютеров с Windows 10. Microsoft также наращивает усилия, продвигая Cortana в корпоративном секторе и активно внедряя ее в пакет Office 365.
  • Google со своим Assistant занимает лишь третье место с 9% рынка.
  • Amazon Alexa – четвертый с 4% охвата рынка голосовых помощников.

Количество устройств с голосовыми помощниками выросло на четверть

По сравнению с 2018 годом рост популярности виртуальных ассистентов составил 25% – сейчас количество устройств с их поддержкой оценивается в 1,1 миллиарда, а к 2023 году прогнозируемая цифра составляет 2,5 миллиарда.

По заявлению представителя Futuresource Consulting Саймона Форреста, вскоре наличие сразу нескольких голосовых помощников на одном устройстве станет нормой.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Google Microsoft Amazon Apple Новости Техно Интернет Техно
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