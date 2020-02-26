Назван лучший смартфон отмененной выставки Mobile World Congress 2020

После того, как более 20 компаний объявили об отмене участия в выставке Mobile World Congress, GSMA была вынуждена отменить мероприятие, что произошло впервые за 33 года. Впрочем, это не помешало раздать главные номинации выставки.

Соответствующие меры по награждению самых интересных устройств таки прошли по ранее запланированному графику, сообщает Mydrivers.

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"Лучший смартфон"

26 февраля основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) официально сообщил о том, что OnePlus 7T Pro получил награду как "Лучший смартфон" отмененной выставки Mobile World Congress 2020.



Победитель – "Лучший смартфон" – OnePlus 7T Pro

В список финалистов, среди которых выбирали члены жюри, были включены iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Fold и Huawei P30 Pro, но только OnePlus 7T Pro был удостоен награды.

С технологической точки зрения этот продукт (OnePlus 7T Pro) почти непреодолим. Он обладает высокой скоростью, технологией быстрой зарядки и отличным программным обеспечением,

– представитель GSMA

В прошлом году эту награду получил смартфон Huawei Mate 20 Pro.

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