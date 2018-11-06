НБУ разрешил дистанционно открывать счета

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Нацбанк разрешил дистанционно открывать счета
Нацбанк разрешил дистанционно открывать счета / Фото

Национальный банк Украины ввел систему удаленной идентификации клиентов через систему BankID. Она позволяет клиентам банков-участников системы пользоваться банковскими услугами, например, открыть счет, дистанционно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Эта система работает только для физических лиц. Для того, чтобы впервые воспользоваться услугами банка через систему, человек должен присутствовать лично, а после этого сможет заказывать сервисы и услуги банков, подключенных к системе BankID НБУ, без присутствия в банковском отделении.

Как сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, пока только два банка подключены к этой системе – это "Ощадбанк" и "Радабанк".

Для предоставления банковских услуг обязательными условиями является проведение проверки идентификационных данных, полученных из разных источников:

  • ЭЦП / квалифицированный цифровой подписи;
  • система BankID НБУ;
  • копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента.

Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, использует информацию.

Напомним, два украинских банка потеряли свои лицензии.

Теги: Техно Интернет Банки НБУ
Источник: Техно
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