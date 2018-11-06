НБУ разрешил дистанционно открывать счета
Национальный банк Украины ввел систему удаленной идентификации клиентов через систему BankID. Она позволяет клиентам банков-участников системы пользоваться банковскими услугами, например, открыть счет, дистанционно.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Эта система работает только для физических лиц. Для того, чтобы впервые воспользоваться услугами банка через систему, человек должен присутствовать лично, а после этого сможет заказывать сервисы и услуги банков, подключенных к системе BankID НБУ, без присутствия в банковском отделении.
Как сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, пока только два банка подключены к этой системе – это "Ощадбанк" и "Радабанк".
Для предоставления банковских услуг обязательными условиями является проведение проверки идентификационных данных, полученных из разных источников:
- ЭЦП / квалифицированный цифровой подписи;
- система BankID НБУ;
- копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента.
Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, использует информацию.
Напомним, два украинских банка потеряли свои лицензии.