Не Большой взрыв: физики предложили новую теорию зарождения всего во Вселенной

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Новая теория зарождения всего во Вселенной
Новая теория зарождения всего во Вселенной / Фото из открытых источников

Ученые пересмотрели теорию относительности Эйнштейна, и считают, что время существовало еще до Большого взрыва. Они подчеркивают, что их утверждение не противоречит общей теории относительности.

Об этом сообщает ScienceAlert.

Так, в науке принято считать, что началом всего стал Большой взрыв. Но теперь физики утверждают, что есть что-то большее, чем Большой взрыв. Некоторые предполагают, что с другой стороны есть зеркальная вселенная, где время движется назад. Другие апеллируют в пользу восстанавливающейся Вселенной.

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Так, физики Том А. Кословский, Флавио Меркато и Дэвид Слоан придумали новую модель Большого взрыва, указав, что нарушение существования сингулярности (состояние Вселенной до Большого Взрыва, характеризующееся бесконечной плотностью и температурой вещества) возникает из-за противоречия в свойствах времени, которые определяются общей теорией относительности.

Поэтому ученые пересмотрели модель расширения и сокращения пространства, сосредоточившись на том, что материя пространства отличается от структуры пространства и времени.

Ученые называют это явление – Янус-Пойнта (в честь римского бога с двумя лицами). Этот термин означает, что Вселенную нужно рассматривать как двумерный блин до появления Большого взрыва, однако проходя через Янус-Пойнт, материя становится четырехмерной и построенной снизу вверх.

Правда, пока эту теорию невозможно проверить экспериментальным путем, поэтому она останется теорией.

Что такое Большой взрыв? Это теория об эволюции Вселенной. При этом Большой взрыв не является взрывом в обычном понимании слова. Он не состоялся в какой-то определенной точке пространства: на протяжении всей эволюции, от момента рождения Вселенной оставался, согласно теории, однородным и безграничным, одновременно расширяясь во всех направлениях.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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