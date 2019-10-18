Не хуже Google Pixel 4: как установить Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi

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Как установить Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi
Как установить Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi / thenextweb.com

Недавно компания Google выпустила свою новую линейку смартфонов Pixel 4. Сразу стало очевидно, что это будет одна из лучших камер на рынке. При этом в компании отметили, что такую качественную работу обеспечивает именно софт.

В частности, качественные ночные фото получаются благодаря обновленной программе Night Sight, которая доступна в приложении Google Camera 7.0. Также в этом приложении есть функция Astrophotography Mode – режим фотографирования звездного ночного неба.

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Таким образом, идеальные снимки звездного неба можно сделать и на другие смартфоны. Как пишет Gizchina, эту программу можно установить на смартфоны производства Xiaomi и некоторых других брендов. В частности, на такие модели:

  1. Poco F1
  2. Redmi K20
  3. Redmi Note 7
  4. Xiaomi Mi A2
  5. Xiaomi Mi A3
  6. Redmi Note 5 Pro
  7. Redmi Note 6 Pro
  8. Redmi Note 7S
  9. Redmi Note 7 Pro
  10. Asus Zenfone Max Pro M1 і M2
  11. Asus Zenfone Max Pro M2
  12. Смартфоні Realme
  13. Смартфоні OnePlus

Как установить? Для начала нужно скачать Google Camera 7.0. далее переходим в раздел настроек в приложении. А после этого надо добавить эти строчки в раздел для разработчиков:

  1. camera.cuttle.darken
  2. camera.cuttle.extended
  3. camera.cuttle.extended_iterable_burst

После этого Astrophotography Mode автоматически включится в ночном режиме. При этом для удачных снимков понадобится штатив, ведь на создание снимка может уйти больше минуты.

Приложение Google Camera 7.0 получало также несколько других улучшений, например прозрачный интерфейс, размытие в движении, AR Photobooth Audio Zoom подобное.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Google Pixel Google Смартфоны
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