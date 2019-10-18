Не хуже Google Pixel 4: как установить Astrophotography Mode на смартфонах Xiaomi
Недавно компания Google выпустила свою новую линейку смартфонов Pixel 4. Сразу стало очевидно, что это будет одна из лучших камер на рынке. При этом в компании отметили, что такую качественную работу обеспечивает именно софт.
В частности, качественные ночные фото получаются благодаря обновленной программе Night Sight, которая доступна в приложении Google Camera 7.0. Также в этом приложении есть функция Astrophotography Mode – режим фотографирования звездного ночного неба.
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Таким образом, идеальные снимки звездного неба можно сделать и на другие смартфоны. Как пишет Gizchina, эту программу можно установить на смартфоны производства Xiaomi и некоторых других брендов. В частности, на такие модели:
- Poco F1
- Redmi K20
- Redmi Note 7
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Mi A3
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Asus Zenfone Max Pro M1 і M2
- Asus Zenfone Max Pro M2
- Смартфоні Realme
- Смартфоні OnePlus
Как установить? Для начала нужно скачать Google Camera 7.0. далее переходим в раздел настроек в приложении. А после этого надо добавить эти строчки в раздел для разработчиков:
- camera.cuttle.darken
- camera.cuttle.extended
- camera.cuttle.extended_iterable_burst
После этого Astrophotography Mode автоматически включится в ночном режиме. При этом для удачных снимков понадобится штатив, ведь на создание снимка может уйти больше минуты.
Приложение Google Camera 7.0 получало также несколько других улучшений, например прозрачный интерфейс, размытие в движении, AR Photobooth Audio Zoom подобное.
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