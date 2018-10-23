Не покемонами едиными: создали игру, где католики смогут искать Христа и апостолов
Католическая организация Fundación Ramón Pané разработала аналог Pokémon Go для религиозных людей – игру Follow JC Go, в которой надо искать Иисуса Христа и апостолов.
Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play, пишет Platfor.ma.
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Игра предлагает собрать целую команду Евангелизации, или eTeam. Так, "встретить" можно не только Христа, но и других выдающихся персонажей Библии, пророков, святых и христиан.
Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Кроме того, с участниками игры можно встретиться на религиозных мероприятиях и офлайн.
Отметим, что первым в игре зарегистрировался Папа Франциск.
Видео: игра Follow JC Go
Источник: Техно
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