Не покемонами едиными: создали игру, где католики смогут искать Христа и апостолов

Католическая организация Fundación Ramón Pané разработала аналог Pokémon Go для религиозных людей – игру Follow JC Go, в которой надо искать Иисуса Христа и апостолов.

Скачать приложение можно бесплатно в App Store и Google Play, пишет Platfor.ma.

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Игра предлагает собрать целую команду Евангелизации, или eTeam. Так, "встретить" можно не только Христа, но и других выдающихся персонажей Библии, пророков, святых и христиан.

Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Кроме того, с участниками игры можно встретиться на религиозных мероприятиях и офлайн.

Отметим, что первым в игре зарегистрировался Папа Франциск.

Видео: игра Follow JC Go