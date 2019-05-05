Не прошло и 30 лет: пасьянс "Косынка" попал во Всемирный зал славы видеоигр

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Пасьянс "Косынка" попал во Всемирный зал славы видеоигр
Пасьянс "Косынка" попал во Всемирный зал славы видеоигр / Xbox

Известная игра для операционной системы Windows игра-пасьянс "Косынка" получила место во Всемирном Зале славы видеоигр.

Всемирный Зал славы видеоигр открылся 4 июня 2015 года и расположен на выставке eGameRevolution Национального музея игры в городе Рочестер в штате Нью-Йорк. Об этом рассказала сама компания в официальном блоге Xbox.

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Игра была разработана в 1988 году стажером Microsoft Уэсом Черри и появилась в составе Windows 3.0. Однако сначала игра была для того, чтобы в игровой форме приучить пользователей к таким инновационным технологиям, как: графический интерфейс и компьютерная мышь.

Игра входила в состав Windows аж до Windows 8, но в честь 25-летия игры ее вернули в состав Windows 10 в апреле 2015 года.

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Теги: Техно Новости Техно Microsoft Игры
Источник: Техно 24
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