Не прошло и 50 лет: в NASA открыли первый образец с лунным грунтом

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В NASA открыли первый образец с лунным грунтом
В NASA открыли первый образец с лунным грунтом / unsplash

Специалисты NASA открыли один из двух образцов с лунным грунтом. Их доставили на Землю в рамках миссий "Аполлон" еще в 1970 годах.

Изучение образцов проходит в рамках программы Apollo Next Generation Sample Analysis (ANGSA). Этим занимаются девять исследовательских групп из разных организаций.

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Как сообщается на официальном сайте NASA, эксперты открыли первую из двух нетронутых капсул (это первый образец лунного грунта, открытый NASA за последние более чем 40 лет).


В NASA начали исследовать лунный грунт

Что известно об исследованиях? С помощью рентгеновских сканов ученые составили 3D-изображение образца внутри капсулы, что помогло им разобраться в его структуре и понять, как правильно разделить его между различными командами. Затем образец извлекли из капсулы и разделили на сегменты – для изучения его различных слоев.

Как это поможет в следующих миссиях на Луну. Предполагается, что исследования образцов лунного грунта поможет ученым в понимании Луны, ее ресурсов – что важно для программы NASA "Артемида", направленной на возвращение людей на Луну (первый полет с высадкой на Луну на данный момент запланирован на 2024).


Капсула с месячным почвой

Почему капсулу открыли именно сейчас? Как отмечалось, начать изучение образцов именно сейчас, спустя около 50 лет, решили потому, что сейчас для этого есть более совершенные технические средства, а полученная информация может сыграть важную роль для запланированных миссий.

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Теги: Техно Новости Техно NASA Луна Космос
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