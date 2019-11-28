Сбой в Instagram и Facebook: проблемы с соцсетями возникли и в Украине

В работе социальных сетей Instagram и Facebook возник сбой. Это случилось во второй половине 28 ноября. Проблемы с работой сервисов возникают и у украинских пользователей.

Сбой в Instagram

Как показывает сервис Downdetector, соцсеть работает некорректно во многих странах Европы, в том числе и в Украине, а также в США.

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В нашей стране на сбой в работе жалуются в Киеве, Львове и Николаеве.

Пользователи сервиса Instagram имеют проблемы с обновлением публикаций и с работой Stories. Также некоторые пользователи не могут зайти в соцсеть.



Где не работает Instagram

Сбой в Facebook

Похожая ситуация и с Facebook (что неудивительно, ведь они входят в состав одной корпорации).

Что касается региона, то больше всего проблем приходится на Соединенные Штаты. Также сбой наблюдают во Франции, Италии, Нидерландах, Венгрии, Польши, Германии и других странах Европы. В Украине больше всего жалоб поступает из столицы.



Где не работает Facebook

Пользователи жалуются, что не могут открыть конкретную страницу. Также происходит сбой с отправкой сообщений и загрузкой фото.

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