Сбой в Instagram и Facebook: проблемы с соцсетями возникли и в Украине
В работе социальных сетей Instagram и Facebook возник сбой. Это случилось во второй половине 28 ноября. Проблемы с работой сервисов возникают и у украинских пользователей.
Сбой в Instagram
Как показывает сервис Downdetector, соцсеть работает некорректно во многих странах Европы, в том числе и в Украине, а также в США.
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В нашей стране на сбой в работе жалуются в Киеве, Львове и Николаеве.
Пользователи сервиса Instagram имеют проблемы с обновлением публикаций и с работой Stories. Также некоторые пользователи не могут зайти в соцсеть.
Где не работает Instagram
Сбой в Facebook
Похожая ситуация и с Facebook (что неудивительно, ведь они входят в состав одной корпорации).
Что касается региона, то больше всего проблем приходится на Соединенные Штаты. Также сбой наблюдают во Франции, Италии, Нидерландах, Венгрии, Польши, Германии и других странах Европы. В Украине больше всего жалоб поступает из столицы.
Где не работает Facebook
Пользователи жалуются, что не могут открыть конкретную страницу. Также происходит сбой с отправкой сообщений и загрузкой фото.
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