Не только "дырявые" дисплеи: Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камеры

Компания Samsung зарегистрировала патент с описанием новых методов уменьшения рамок в смартфонах. Корейский производитель планирует интегрировать фронтальную камеру с экраном и не ограничится "дырявыми" смартфонами.

Об этом сообщает 4PDA.

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В ноябре на презентации гибкого смартфона Samsung показала четыре варианта безрамочных экранов: Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. В последнем случае в устройствах вообще нет вырезов, а фронтальная камера и датчики встроены под экран.

Вырезы в дисплее под камеру в будущих смартфонах Samsung

В новом патенте южнокорейского гиганта описывается еще шесть способов интеграции фронтальной камеры с дисплеем для достижения максимальной безрамочности. Все они отличаются высотой размещения сенсора, из-за чего изменяется размер и форма "челки". Во всех случаях вырез намного меньше, чем у уже представленных на рынке смартфонах.

Samsung представила новые вырезы под фронтальную камеру в дисплее

Ожидается, что будущие флагманы компании получат экраны с отверстиями под фронтальную камеру, тогда как вырезы Samsung может использовать в более доступных моделях.

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