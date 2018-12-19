Не только "дырявые" дисплеи: Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камеры

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Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камеры
Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камеры / Фото из свободных источников

Компания Samsung зарегистрировала патент с описанием новых методов уменьшения рамок в смартфонах. Корейский производитель планирует интегрировать фронтальную камеру с экраном и не ограничится "дырявыми" смартфонами.

Об этом сообщает 4PDA.

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В ноябре на презентации гибкого смартфона Samsung показала четыре варианта безрамочных экранов: Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. В последнем случае в устройствах вообще нет вырезов, а фронтальная камера и датчики встроены под экран.

Samsung

Вырезы в дисплее под камеру в будущих смартфонах Samsung

В новом патенте южнокорейского гиганта описывается еще шесть способов интеграции фронтальной камеры с дисплеем для достижения максимальной безрамочности. Все они отличаются высотой размещения сенсора, из-за чего изменяется размер и форма "челки". Во всех случаях вырез намного меньше, чем у уже представленных на рынке смартфонах.

Samsung

Samsung представила новые вырезы под фронтальную камеру в дисплее

Ожидается, что будущие флагманы компании получат экраны с отверстиями под фронтальную камеру, тогда как вырезы Samsung может использовать в более доступных моделях.

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Теги: Техно Смартфоны Разработки Samsung
Источник: Техно
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